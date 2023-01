Fiamme in un box in via Negrotti. Il proprietario svegliato del fumo acre

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di mercoledì 4 gennaio per un incendio che si è sviluppato in un garage in via Negrotti.

Le fiamme si sarebbero innescate a causa del surriscaldamento di un carica batterie, incendiando il materiale riposto sugli scaffali del box. L’allarme è stato lanciato dal proprietario, svegliato dal fumo che era penetrato nella abitazione sovrastante. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare i mezzi a due ruote che si trovavano nella rimessa. La struttura non ha subito danni, ad esclusione dell’impianto elettrico.