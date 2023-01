Tutti con il naso all’insù: la befana scende dalla torre dei vigili del fuoco

Alla caserma di strada Val Nure è stato di nuovo tempo di “befana”, con i vigili del fuoco che – dopo due anni di stop a causa della pandemia – hanno riaperto le porte alle famiglie piacentine per una Epifania all’insegna dei bimbi e della loro gioia. Oltre alla possibilità di ammirare da vicino i mezzi e le attrezzature di intervento, spazio a tante attività, tra cui la possibilità di divenire un “piccolo vigile del fuoco”. Il tutto in attesa del momento più amato dai bambini: l’arrivo della befana, che a bordo dell’inseparabile scopa si è calata dalla torre di addestramento, non prima di aver distribuito caramelle e dolciumi alla folla.

Insomma, un pomeriggio indimenticabile, proseguito con gli entusiasmanti spettacoli pirotecnici della compagnia “Foco Loco”.

“Dopo due anni di blocco era quello che ci voleva – ha commentato il comandante provinciale dei vigili del fuoco Danilo Pilotti – non vedevamo l’ora di poterlo rifare. Sono particolarmente contento di vedere così tanta affluenza, con ancora più gente rispetto al 2019. La cittadinanza continua a dimostrarci il suo affetto e la sua riconoscenza per il laborò che facciamo, e questo è davvero bellissimo”.

“Aprire la caserma ai cittadini ma soprattutto ai bambini è uno dei nostri momenti preferiti – ha aggiunto l’ispettore antincendio Massimiliano Clini. – Organizzare tutto questo richiede tempo ed energie, senza l’apporto e l’entusiasmo di tutti i colleghi non sarebbe possibile. Li ringrazio uno ad uno. Infine, non dimentichiamo lo scopo benefico della giornata: anche quest’anno, infatti, si rinnova l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: molti bambini ci hanno portato i loro giochi che consegneremo alla Caritas per la successiva distribuzione ai bambini delle famiglie in situazioni economiche meno fortunate delle nostre.

È inoltre presente un banchetto informativo, a cura del personale del comando, presso il quale è stato possibile effettuare donazioni volontarie per sostenere le attività dell’Associazione “Onlus Sogni” che si occupa di regalare un sogno ai bambini e ragazzi malati oncologici”.