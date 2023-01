L’Emilia-Romagna investe in idrogeno verde. “Piacenza è pronta a produrlo”

L’Emilia Romagna sull’energia vuol far da sé, almeno ci prova. E oggi stesso, lunedì, la Regione lancerà un bando per produrre idrogeno verde, quindi energia pulita, in aree industriali dismesse. E’ un primo affiancamento per fornire energia ad imprese energivore e Piacenza ne ha, fra cementifici (Cementirossi, Buzzi Unicem) ed imprese chimiche o per lavorazioni particolari, come il legno. Il bando selezionerà i progetti che verranno presentati e presumibilmente sostenuti anche economicamente, visto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha stanziato 3,2 miliardi su questo capitolo.

Ma Piacenza è pronta? Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, sposa con entusiasmo questa opportunità. “Per noi il discorso sull’idrogeno ha un’importanza molto elevata sotto il profilo strategico”le sue parole. A Piacenza c’è solo l’imbarazzo della scelta: “Penso alla logistica dove ci sono aree che ben si prestano ad accogliere siti di produzione e distribuzione di idrogeno”.

L’articolo su Libertà in edicola e online