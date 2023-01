La prima neve del 2023 sulle montagne piacentine, solo pioggia in pianura

E’ arrivata la prima neve dell’anno sulle colline e sulle montagne piacentine. Come da previsioni, dall’alta Val d’Arda all’alta Val Trebbia tutti i rilievi della nostra provincia sono tinti di bianco.

Abbassandoci di quota la neve lascia spazio alla pioggia che in queste ore sta bagnando l’intera pianura piacentina. Secondo le previsioni del tempo, tra mercoledì e giovedì, le temperature dovrebbero abbassarsi ulteriormente e portare la neve non solo sopra i 500 metri d’altezza, ma in tutta la provincia.

Nel frattempo, Penice, monte Nero, Santa Franca, Morfasso e Menegosa assaporano la prima nevicata del 2023.

LE FOTO DI EMILIO MARINA A GROPPALLO: