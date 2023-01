Con polenta e musica raccolti 6.400 euro per Amop: “Fondi alla ricerca oncologica”

Oltre 200 piatti di polenta per altrettanti commensali. E un “bottino” benefico di circa 6.400 euro destinati al supporto della ricerca scientifica in ambito oncologico. È il risultato ottenuto dalla recente cena solidale organizzata da Amop (Associazione malato oncologico piacentino) nella chiesa di Santa Franca alla Farnesiana. I volontari, riuniti anche grazie a una cordata di Pontenure, hanno preparato le porzioni di polenta con vari condimenti, servite in tavola a pazienti oncologici, familiari, operatori sanitari, amici e sostenitori di Amop per “una serata di buon auspicio in vista dell’anno appena iniziato”, come rimarca Romina Piergiorgi, presidente dell’associazione.

Presenti all’iniziativa anche diversi rappresentanti delle istituzioni, oltre all’instancabile commerciante Valter Bulla che ha contribuito all’esito positivo della cena. L’intrattenimento è stato affidato a Joseph Villa. “I fondi raccolti – spiega Piergiorgi – saranno utilizzati per finanziare e sostenere la ricerca in ambito oncologico per alimentare il motore scientifico non solo nel polichirurgico cittadino ma anche nelle strutture sanitarie della provincia. Anche così infatti – aggiunge la presidente di Amop – si migliora la qualità della vita dei pazienti”. Una missione condivisa dall’oncologo Luigi Cavanna: “La rete della ricerca clinica deve continuare a crescere in maniera armoniosa e costante, perché ci si cura meglio dove si fa più ricerca, come diceva Umberto Veronesi”.