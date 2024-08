Cavanna lavora alle linee guida dell’oncologia: “Migliori cure per i malati”

Agenas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha coinvolto due professionisti piacentini, l’oncologo Luigi Cavanna e l’ematologa Costanza Bosi nell’elaborazione delle linee guida sull’integrazione ospedale-territorio in oncologia. Agenas è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione.

“Abbiamo lavorato, insieme a colleghi italiani, per dare un indirizzo all’accordo che verrà discusso nella conferenza Stato regioni – spiega il professor Cavanna. La nostra idea è che ci debba essere un modello organizzativo unico e il malato deve essere curato in modo omogeneo. Deve ricevere la migliore terapia vicino a casa, come in ospedale”.

Cavanna è stato anche annoverato, dalla rivista online Oncoinfo, tra i protagonisti dell’oncologia italiana.