Galvani, Anmil: “Filiale di Pianello di Crédit Agricole è accessibile a chi ha disabilità”

“Adesso che potrebbe entrare ed usufruire del bancomat a qualsiasi ora del giorno e della notte Edoardo sarebbe contento”, con queste parole Bruno Galvani consigliere nazionale di Anmil annuncia che la filiale di Pianello di Credit Agricole è accessibile. Infatti è stata realizzata una rampa interna in muratura che elimina la barriera architettonica che fino a qualche settimana fa impediva a chi si muove in seggiola a rotelle di entrare in modo autonomo. “Giusto l’estate scorsa – continua Galvani – con Edoardo Mamone avevamo ribadito la necessità di trovare una soluzione definitiva e la rampa che adesso è stata realizzata, risponde alle esigenze di chi ha problemi importanti di deambulazione. Mi spiace solo che Edoardo ormai non sia più con noi, ma questa piccola conquista oggi la voglio davvero dedicare alla sua memoria, perché la sua voglia di non accettare supinamente di essere in qualche modo discriminato ha rafforzato la nostra convinzione che è sempre fondamentale lottare per i nostri diritti e per i diritti di tutti e che i risultati conseguiti andranno a beneficio dell’intera comunità”.

