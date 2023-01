Quale futuro con l’idrogeno? Stasera l’approfondimento di “Nel mirino” con gli esperti

L’idrogeno è davvero una soluzione energetica sostenibile? E quanto incide quello prodotto realmente senza un impatto inquinante lungo la filiera? Parte da qui la nuova puntata di “Nel mirino” in onda stasera alle 21 su Telelibertà. Il format d’approfondimento di Telelibertà – condotto dal direttore Nicoletta Bracchi – si concentra infatti sul combustibile di cui ormai tutto il mondo parla, compreso il territorio piacentino. Gli ospiti sono il vicepresidente locale di Confindustria Nicola Parenti, la vicepresidente dell’azienda Gas Sales Energia Susanna Curti e Matteo Zatti di Leap, il centro di ricerca del Politecnico con sede in via Nino Bixio.

Il focus pone l’attenzione anche sul bando regionale presentato in Emilia-Romagna con 19,5 milioni di euro di risorse del Pnrr, che andrà a selezionare i progetti per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde in zone industriali dismesse, senza nuovo consumo di suolo.

Presente a “Nel mirino” anche il giornalista di Telelibertà Thomas Trenchi. Le repliche sono in programma sabato alle 17 e domenica alle 17, sempre sul canale 76 del digitale terrestre.