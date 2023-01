Giovanni Piazza lascia la presidenza dell’associazione “Piacenza nel mondo”

Giovanni Piazza lascia “Piacenza nel mondo”. O meglio, lascia la presidenza “perché continuerò comunque a essere socio – ci tiene a precisare – e a interessarmi dell’associazione”. Ma dopo cinque anni e un numero infinito di viaggi e iniziative per i piacentini e per le scuole, passa il testimone della presidenza: il successore (ma potrebbe anche essere una donna, ndc) verrà eletto il prossimo 30 gennaio durante l’assemblea che provvederà al rinnovo delle cariche.

Intanto, per Piazza è tempo di bilanci per un mandato che termina in anticipo: “Avrei potuto rimanere fino a fine anno – spiega – ma ho scelto di lasciare prima la presidenza affinché chi mi sostituirà abbia comunque davanti un anno già abbastanza organizzato”. Secondo qualcuno però la sua decisione sarebbe motivata dall’intenzione di candidarsi a sindaco di Bobbio nel 2024: “Sono voci che ho sentito anche io e certo mi fa piacere che qualcuno possa avere pensato a me – dichiara al riguardo sorridendo – ma non è questo il motivo”.

“Cercherò comunque di essere presente a tutti gli eventi di “Piacenza nel mondo” e continuerò a far parte della Consulta degli emiliano-romagnoli” assicura.