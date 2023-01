Alpini di Agazzano, rinnovato il direttivo: Antonio Mantova è il nuovo capogruppo

Antonio Mantova è il nuovo capogruppo degli alpini di Agazzano. Le penne nere lo hanno eletto in occasione dell’ultima assemblea che ha rinnovato tutto il direttivo. Raccoglie il testimone da Emanuele Bocellari. Vice di Mantova per i prossimi tre anni sarà Onorio Casarola. Il pirmo impegno sarà per il prossimo 5 febbraio quando gli alpini di Agazzano si daranno appuntamento a Sarturano con le donne di Armonia per l’annuale celebrazione in omaggio alla patrona delle donne operate al seno, Sant’Agata. “Il 19 marzo – annuncia Mantova – avremo la festa del gruppo durante la quale inaugureremo una scultura che ricorda la Festa Granda”. La scultura ricorderà il maxi evento tenutosi lo scorso settembre in Valluretta.

ALTRI DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’