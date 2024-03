Agazzano, sfila l’orgoglio alpino: donate due bandiere agli scolari del paese

Ad Agazzano ha sfilato l‘orgoglio alpino. In occasione della festa del gruppo strade e piazze del paese si sono vestite del tricolore. In piazza Europa gli alpini hanno donato due bandiere, una italiana e una europea, agli alunni delle scuole del paese. Il capogruppo Antonio Mantova ha ringraziato tutti gli iscritti al gruppo agazzanese, saliti nel giro di un anno dai precedenti 85 agli attuali 98.

“Dietro a me – ha detto – c’è una squadra di alpini che non si tira mai indietro”. Alla festa organizzata ad Agazzano hanno preso parte associazioni amiche, gruppi alpini in arrivo da tutta la provincia e da Menconico, nel Pavese, e poi ancora amministratori locali, tra cui il sindaco di Agazzano Maurizio Cigalini e tante persone che hanno imbandierato finestre e balconi.