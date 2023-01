San Sebastiano a Castel San Giovanni: nuova sede in arrivo per la polizia locale

Dotare gli agenti della Polizia locale di Castel San Giovanni di spray urticante. La richiesta è stata avanzata, in via informale, durante il momento, anche questo celebrato in maniera informale con un semplice ritrovo nel comando di piazza XX Settembre, in occasione della ricorrenza legata al patrono dei vigili San Sebastiano.

La possibile dotazione di spray urticante farà il paio con l’altro grosso cambio, questo è certo, che presumibilmente entro la primavera, come ha auspicato il sindaco Lucia Fontana, interesserà il comando. Si tratta cioè della nuova sede. Locali finalmente più spaziosi e adeguati ad accogliere sia gli agenti, ma anche le migliaia di persone (nel 2022 sono state 2.586) che ogni giorno si presentano al comando chi per chiedere informazioni, chi per protestare per una contravvenzione che non ritengono giusta, chi per segnalare disservizi o peggio ancora reati.

