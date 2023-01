Frontale tra due auto sulla via Emilia ad Alseno: un ferito e traffico in tilt

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ad Alseno, lungo la via Emilia. Per cause ancora da accertare, intorno alle 15.30, due auto si sono scontrate frontalmente: in seguito al forte impatto uno dei conducenti è rimasto ferito, fortunatamente non in modo serio. A soccorrerlo la Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e un’automedica della Croce Rossa di Fidenza, insieme ai vigili del fuoco di Fiorenzuola per la messa in sicurezza della carreggiata. Parecchi i disagi alla circolazione, rallentata sia in direzione Fidenza sia in direzione Piacenza.

