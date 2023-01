“Cancro io ti boccio”: al Colombini le arance della salute, miele e marmellata

C’è una buona occasione per bocciare a scuola, e lo fa l’Istituto Colombini aderendo all’iniziativa di Airc, “Cancro, io ti boccio”, con la distribuzione di arance, miele e marmellata per sostenere la ricerca. Una iniziativa alla quale il Colombini partecipa da vari anni grazie al contributo degli studenti.

Domani l’iniziativa nazionale AIRC si terrà in tutte le piazze d’Italia.

COS’E’ – AIRC nelle scuole è il progetto gratuito di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva che promuove la diffusione della scienza e della ricerca sul cancro, offrendo attività educational interattive, con materiali didattici e iniziative dedicate. La scuola è il luogo privilegiato dove costruire la consapevolezza che per battere il cancro serve l’aiuto di tutti e, soprattutto, l’apporto fondamentale dei ragazzi e della loro grande energia, perché il futuro della ricerca comincia in classe.

Inaugurato nel 2011, il progetto vede la collaborazione del Ministero dell’Istruzione sulla base di un protocollo di intesa e si articola in materiali e strumenti modulari, interdisciplinari scaricabili da scuola.airc.it Le attività interattive e le proposte ludico – educative offrono differenti approcci metodologici in un’ottica di curriculum verticale e favoriscono lo sviluppo del pensiero critico.