Multe, nel 2021 il Comune ha incassato oltre 4 milioni: una media di 40 euro a piacentino

Nel 2021 ogni piacentino ha versato quasi 40 euro (39,7) al Comune per pagare le multe. Per un incasso complessivo di Palazzo Mercanti che è ammontato a più di 4 milioni di euro. Ancor di più hanno dovuto sborsare i fiorenzuolani, quasi 50 euro a testa (49,7). E’ quanto emerge dall’elaborazione dei dati rilasciati da Openbdap e pubblicati sulla piattaforma Openbilanci (Openpolis) dopo un’attenta analisi dei bilanci consuntivi 2021 (gli ultimi disponibili) di tutti i comuni italiani. Oltre a tasse e imposte, infatti, ci sono altre entrate per le amministrazioni pubbliche. Una di queste è rappresentata da multe e ammende, ovvero tutti quegli introiti derivanti dal controllo e dalla repressione degli illeciti, in particolare quelli derivanti da violazioni del Codice della Strada.

Dall’indagine emerge che in media nel 2021 i comuni italiani hanno incassato 14,65 euro pro capite da multe e ammende.

Sopra questa soglia ci sono anche alcuni comuni del Piacentino: ad esempio quello di Fiorenzuola che nel 2021 ha incassato 313.715 euro ed è in testa su base provinciale con 49,7 euro per ogni abitante, oltre tre volte la media nazionale. Segue il comune capoluogo, Piacenza, con 39,7 euro pro capite a fronte di un incasso di 4.063.720 euro; sul terzo gradino del podio, un po’ a sorpresa, gli abitanti di Alseno (comune che ha incassato 150.433 euro) con 32,2 euro a testa. Al quarto posto gli abitanti di Castel San Giovanni con 22,4 euro pro capite a fronte di un incasso complessivo di 313.715 euro; poi i bobbiesi con 14 euro a testa (incasso totale 47.994 euro).

IL SERVIZIO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’