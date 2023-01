Albarola, perde il controllo dell’auto e si ribalta nel canale: conducente ferito

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 3.30 di questa notte lungo la Statale Val Nure, alle porte di Albarola. Un’auto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo ribaltandosi e finendo fuori strada. Ferito il conducente.

Sul posto un’ambulanza della Pubblica assistenza Valnure, una squadra di vigili del fuoco da Piacenza per la messa in sicurezza del veicolo e i carabinieri per i rilievi di legge.