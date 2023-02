“Così ho guarito l’anima dal tumore”: tecnica innovativa nell’oncologia di Piacenza

“Lui è tornato dopo cinque anni”. E in quel momento, “la vita sembra finire”. Parla di “un diavolo infiltrante e aggressivo”: è il tumore al seno. Oggi Isabella Bernazzani, 63 anni, riesce a guardare il “nemico” dritto negli occhi – e non è affatto banale – grazie a un percorso innovativo seguito nel reparto ospedaliero dell’Oncologia di Piacenza: l’approccio terapeutico dell’EMDR (acronimo di “Eye movement desensitization and reprocessing”), cioè una tecnica di rielaborazione del dolore attraverso i movimenti oculari, che le ha permesso di “superare il trauma del cancro”. Dunque un trattamento dello stress psicologico abbinato alle cure mediche contro la malattia: “Ringrazio gli oncologi Luigi Cavanna e Serena Madaro, nonché la psiconcologa Michela Monfredo“.

Ecco la testimonianza nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.