Piacenza nel mondo, la direttrice d’orchestra Patrizia Bernelich nuova presidente

È una abituata a dirigere, Patrizia Bernelich. Da direttrice d’orchestra a presidente dell’associazione “Piacenza nel mondo” il passo è breve e lei lo ha compiuto nella sala consiliare della Provincia. L’assemblea dei soci del sodalizio, che attualmente conta una cinquantina di iscritti, l’ha nominata all’unanimità presidente: a cederle il testimone è Giovanni Piazza dopo un quinquennio a guidare l’associazione dei piacentini emigrati nel mondo.

“Posso dire che per me è una grande soddisfazione – è il commento di Bernelich, che è direttrice d’orchestra e pianista – a “Piacenza nel mondo” sono legata da una ventina d’anni: mi piacerebbe consolidare i rapporti con Piacenza, magari rafforzando i contatti con le scuole e le università, con i giovani. Penso ad esempio a video che possano mostrare come era Piacenza e come è ora, a un uso della musica o ancora a tutorial della lingua italiana e del dialetto piacentino, mettendo in rete le commedie in vernacolo. Sono progetti, questi, di cui mi piacerebbe parlare con la Famiglia Piasinteina e il Cineclub”.