Trovato a spacciare, spintona un poliziotto: albanese arrestato in via Colombo

Un albanese di 36 anni, da poco arrivato in Italia e irregolare, è stato sorpreso ieri sera dagli agenti della Squadra Mobile della polizia mentre cedeva una dose di cocaina all’esterno di un locale di via Colombo, a Piacenza. In tasca aveva altre tre dosi pronte a essere smerciate, al momento del controllo ha spintonato un agente, quindi è stato arrestato sia per spaccio, sia per resistenza.

Nella successiva perquisizione nell’abitazione è stato trovato anche tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

