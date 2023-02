Coronavirus, a Piacenza positivi in costante discesa: -17,4% nell’ultima settimana

Continua a scendere il numero dei nuovi positivi a Piacenza. Nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio i contagi da Covid calano ancora del –17,4% rispetto ai sette giorni precedenti. È quanto emerge dal report settimanale pubblicato dall’Ausl.

La rilevazione evidenzia 114 nuovi casi, rispetto ai 138 precedenti. La diminuzione registrata nel nostro territorio è allineata al trend generale di calo: la media nazionale, infatti, evidenzia un –9,9%, quella regionale un –6,8% e quella lombarda un –7,7%.

Se si analizzano i nuovi positivi su 100mila abitanti, il tasso d’incidenza è di 40 casi a Piacenza, 54 casi in Emilia Romagna, 58 casi a livello nazionale e 49 casi in Lombardia.

In lieve diminuzione i tamponi effettuati, nell’ultima settimana sono stati fatti 2148, mentre la settimana precedente se ne contavano 2192 con una percentuale di positivi che scende da 6,3% all’attuale 5,3%.

Dai periodici monitoraggi nelle Cra emergono 14 nuove diagnosi tra gli ospiti. Gli anziani sono in grande maggioranza asintomatici o paucisintomatici. La situazione è costantemente monitorata dall’Azienda, in stretto raccordo con le direzioni sanitarie delle strutture e in collaborazione con le equipe mobile distrettuali (già Usca), che possono essere attivate in caso di necessità.

Le persone in isolamento passano da 162 della settimana precedente ai 115 della settimana appena trascorsa. Le segnalazioni di casi sospetti arrivate alle equipe mobile distrettuali (già Usca) sono state 20, a fronte delle 22 della settimana precedente.

Gli accessi settimanali in Pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile al Covid passano da 14 accessi (1,1% degli accessi totali) e 6 ricoveri (43%) della scorsa settimana, ai 15 accessi (1,2% degli accessi totali) e 8 ricoveri (53%) di questa. Il 5 febbraio 2023 erano ricoverate in ospedale 19 persone positive. In Terapia intensiva non sono presenti pazienti. Nella settimana si è registrato 1 decesso.

Nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio, la campagna di vaccinazione anti-Covid ha visto la somministrazione di 279 dosi. Per la prenotazione della propria vaccinazione si possono utilizzare i consueti canali, consultabili qui.

Si ricorda che a Piacenza, le vaccinazioni si effettuano nella sede di piazzale Milano 2 negli ambulatori del blocco B al terzo piano. Le altre sedi provinciali sono consultabili sul sito aziendale.

Le misure più recenti su isolamento e autosorveglianza (contenute nella Circolare ministeriale del 31 dicembre 2022) sono consultabili sul sito dell’Ausl.

Infine, si ricorda che l’obbligo mascherina in ospedale e luoghi sanitari è stato prorogato fino al 30 aprile.

Aggiornamento Emergenza profughi provenienti dall’Ucraina

Attualmente a Piacenza sono 2.124 i profughi per i quali è stato emesso il codice STP (stranieri temporaneamente presenti). I tamponi eseguiti sono 1.712; 62 i positivi finora accertati. Per la presa in carico dei profughi è possibile rivolgersi alla Medicina delle Migrazioni, ambulatorio di via Taverna 47, telefonando al numero 0523.302216.