Giovanni e Pierina sposi da 75 anni: “Comprai solo una fede d’oro dopo la guerra”

Le loro sono nozze di platino, un vero record. Giovanni Remuzzi e Pierina Castelli oggi festeggiano nella casa di Cerignale 75 anni di matrimonio. Si sposarono il 9 febbraio 1948. Lui, medaglia d’oro sul lavoro come cantoniere e croce al merito di guerra come partigiano, riuscì a comprare solo una fede d’oro e indossò abiti estivi in quel giorno d’inverno: “Altri non ce n’erano”. Ma all’amore non importa di essere vestito a festa: l’amore, quando c’è ed è resistente come il platino, sa splendere così com’è.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’