Ricercato per spaccio, si presenta all’esame di guida: tunisino arrestato

Gli investigatori delle Squadre Mobili di Piacenza e di Parma hanno dato congiuntamente esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di un cittadino tunisino quarantaduenne, ricercato dal 2021 per una condanna a quattro anni e quattro mesi per reati in materia di spaccio di stupefacenti, commessi in anni passati nel capoluogo parmigiano.

“A seguito di approfondita attività info-investigativa – spiega la questura – emergeva come il ricercato potesse trovarsi attualmente a Piacenza e che si stava addirittura dando da fare per ottenere la patente di guida. Il soggetto veniva quindi fermato appena prima dell’inizio della prova pratica di guida e, avuta conferma della sua identità, arrestato ed associato alla casa circondariale di Piacenza”.

Al termine della condanna, sarà espulso dall’Italia.

