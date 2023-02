Bettola, Farini e Ferriere, incontro con Patelli. Sos lupi, strade e calo demografico

Proseguono gli incontri tra la provincia di Piacenza e i comuni del territorio: ieri, 9 febbraio, negli appuntamenti con le amministrazioni di Bettola, Farini e Ferriere la presidente Monica Patelli è stata accompagnata dalla consigliera provinciale con delega alla Pianificazione territoriale Claudia Ferrari (in qualità di coordinatrice piccoli comuni ANCI Emilia-Romagna), dal direttore generale della provincia Vittorio Silva e dal dirigente del servizio Viabilità, Davide Marenghi. A Ferriere la presidente Patelli è stata accolta dal sindaco, Carlotta Oppizzi, e dal vicesindaco, Paolo Scaglia.

In merito alle preoccupazioni relative a pascoli ed escursioni per la crescente presenza di lupi, a fine mese – sulla scorta delle segnalazioni raccolte in questi giorni dalla provincia – ci sarà un incontro ad hoc con l’assessore regionale Mammi. In merito all’immobile – di proprietà dell’Ente di Corso Garibaldi – che in passato ospitava la locale caserma dei carabinieri (attualmente i militari dell’Arma che operano su Ferriere hanno gli uffici a Farini; i carabinieri forestali hanno invece sede a Cà Nova, a due km dal paese, presso il polo di protezione civile), “La Provincia – spiega la presidente Patelli – valuterà un intervento di manutenzione finalizzato alla messa in sicurezza dell’edificio per evitarne il degrado. Essendo le risorse dell’Ente impegnate per le finalità di competenza, in primis edilizia scolastica e viabilità, la completa ristrutturazione dell’immobile potrebbe essere affrontata solo in presenza di risorse straordinarie”.

Tra le altre tematiche sul tavolo, le problematiche relative ai quasi 200 chilometri di strade comunali (Ferriere è il secondo territorio comunale più esteso della regione), l’organigramma del comune, le perplessità sull’effettiva efficacia delle unioni di comuni, le questioni connesse al tradizionale boom di presenze estive e i parametri che ad ora impediscono ad alcune frazioni di essere allacciate ai servizi. A Farini la delegazione della Provincia è stata ricevuta dal sindaco Cristian Poggioli, dal vicesindaco Antonio Mazzocchi, dall’assessore al Bilancio Cristina Cordani e dai consiglieri comunali Giorgio Delmolino e Giancarlo Sartori.

Preoccupazione anche a Farini per diversi avvistamenti di lupi, anche vicino alle case: la tematica, come detto, sarà presto oggetto di una call tra regione e sindaci. Imminente l’avvio del primo dei due stralci dei lavori di pavimentazione del tratto Mareto-Sassi Aguzzi lungo la Strada Provinciale n. 57 di Aserei: è l’ultimo della provincia ancora con fondo di materiale sciolto, in ghiaia. Saranno valutati alcuni ulteriori interventi minori lungo le strade di competenza. La provincia si attiverà inoltre per sensibilizzare la regione, attraverso l’Ufficio Scolastico Provinciale, sulla possibilità di consentire il mantenimento di due pluriclassi (invece di una) della locale primaria nonostante il numero di iscritti sia di una unità inferiore al minimo formalmente necessario. Soddisfazione, infine, in merito ai fondi ottenuti tramite il bando per la rigenerazione urbana per il Mulino di Riè, di proprietà della Provincia, concesso in comodato d’uso al comune di Farini.

A Bettola – che festeggerà il quarantennale del gemellaggio del 1983 con Nogent sur Marne con una serie di iniziative e di scambi di visite al via a marzo – la presidente Patelli è stata ricevuta dal sindaco Paolo Negri, dall’assessore ai lavori pubblici Claudia Ferrari, dal consigliere con delega alle attività produttive Massimo Calamari e dal consigliere con delega all’informatica Kevin Guglielmetti.

Riconosciuta l’attenzione per gli interventi di manutenzione (alcuni sono in programma, altri saranno valutati al più presto) dei tratti di strade provinciali nel territorio, segnati in alcuni casi dagli effetti di frane, e la implementazione, in corso, della segnaletica di pericolo. Nel 2026 la provincia ha inoltre già previsto un intervento per il miglioramento della sicurezza, anche delle utenze deboli, della strada provinciale 39 del Cerro in prossimità dell’intersezione con la SS 654 di Val Nure. Buone notizie per il Comune di Bettola sul fronte tecnico: 180mila euro per la digitalizzazione il cloud tramite un bando PNRR. Il sindaco Negri si è detto fiducioso anche per le opportunità che si aprono per le Aree interne. Mentre le prospettive di rilancio demografico continuano ad essere legate ad occasioni di lavoro al momento non sufficientemente numerose, Bettola guarda comunque avanti: è tra i Comuni piacentini più avanti nell’iter verso il proprio PUG.

“Il prosieguo di questa serie di incontri – riassume la presidente Patelli – conferma l’importanza di approfondire e migliorare la reciproca conoscenza tra Provincia e Comuni, ciascuno dei quali (oltre ad una serie di tematiche analoghe) vive situazioni che generano esigenze diversificate. In relazione alle proprie competenze e alle risorse disponibili, la Provincia continuerà passo dopo passo a svolgere la propria fondamentale funzione di supporto al territorio”.