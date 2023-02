Tetto di una casa in fiamme a San Bonico, per tutta la notte vigili del fuoco all’opera

Per cause ancora da accertare la canna fumaria di un’abitazione a San Bonico, frazione a pochi chilometri da Piacenza, ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate sul tetto provocando ingenti danni. L’incendio è divampato poco dopo l’una di di notte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza con il supporto di una squadra di Fiorenzuola. I pompieri per risolvere la situazione hanno adoperato due autobotti, un’autoscala e due autopompe (Aps).

Fortunatamente nessuno dei residenti è rimasto intossicato o ferito. Una volta concluse le operazioni, il sottotetto dell’abitazione è stato dichiarato inagibile. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 5.30 del mattino.