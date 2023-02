Fiume Po in magra, allarme a Piacenza: previsto un ulteriore calo della portata

Preoccupa la magra invernale del “grande fiume” nel Piacentino: la portata idrica si avvicina ai livelli minimi. È il quadro che emerge dalle ultime analisi dell’Autorità di bacino distrettuale del Po. “Persiste una marcata stabilità meteorologica – si legge nella relazione tecnica – con l’assenza di precipitazioni e temperature in progressiva ascesa e con valori superiori a quelli tipici del periodo. Un nuovo calo termico è atteso entro il prossimo fine settimana”. Il livello idrico risulta in continuo peggioramento: “L’inizio del mese di febbraio è stato caratterizzato da una nuova riduzione della portata. Per i prossimi giorni, nelle sezioni principali del Po, si prevede un costante esaurimento dei volumi transitati” che saranno “prossimi o anche inferiori” a quelli ritenuti minimi e allarmanti nelle zone di Piacenza e Cremona.

