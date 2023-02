Alta pressione, bel tempo e scarse precipitazioni. La speranza è nel mese di marzo

Il bel tempo non molla la presa. Siamo ormai al paradosso di lamentarci se il cielo è terso, azzurro, sgombro da nuvole. Niente perturbazioni all’orizzonte, da giorni e almeno fino a metà della prossima settimana.

Le lamentele sono però, purtroppo giustificate dalla mancanza di precipitazioni che anche nei primi due mesi dell’anno sono state scarse e drammaticamente sotto la media.

“Gennaio e febbraio sono tipicamente due mesi secchi – spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it – ma comunque le piogge sono state circa la metà del solito.

Le temperature massime, invece, hanno abbondantemente superato le medie di stagione, facendo segnare anche 15 °C contro i 10 di norma. Un aumento quindi del 50%. Le minime sono invece rimaste attorno agli zero gradi, come dovrebbe essere in questo periodo. Anomala di conseguenza l’escursione termica, anche superiore ai 16 gradi, tipica solitamente della fine di febbraio

La causa è la permanenza di un’area anticiclonica sul centro-sud dell’Europa, che mantiene l’alta pressione, il bel tempo, e l’assenza di precipitazioni.

“In questo inverno ci sono stati solamente due eventi freddi, a inizio dicembre e ai primi di febbraio – prosegue l’esperto -. Ma la vera anomalia è la siccità sempre più accentuata negli ultimi anni – spiega ancora Vittorio Marzio -: mancando precipitazioni nevose e piovose sulle Alpi, anche le portate dei fiumi e le riserve d’acqua si riducono. Per ritornare a livelli di normalità servirebbero due mesi di pioggia”.

Intanto, per i prossimo 3-4 giorni non sono previste variazioni di rilievo nel cielo piacentino, solo un indebolimento dell’alta pressione con lieve aumento della nuvolosità da martedì, che ma metà della prossima settimana dovrebbe sfociare in una perturbazione piovosa.

Ma il condizionale, oramai anche nelle previsioni meteorologiche, è diventato d’obbligo. Ancor di più nelle indicazioni che arrivano dai modelli matematici a lungo termine, che alimentano la speranza – purché non si trasformi in una illusione – di un marzo carico di pioggia.