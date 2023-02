Si rovescia un fusto nel ristorante: piazzetta Plebiscito cosparsa d’olio

Strada chiusa e sampietrini cosparsi da un composto speciale di sabbia e sale per asciugare la superficie. Stamattina alcuni piacentini hanno ritrovato la zona di piazzetta Plebiscito, in centro storico, piena di olio esausto. Si è infatti verificato un incidente nel ristorante di pesce “Twin fish”, sul posto sono intervenuti gli addetti di Iren, la polizia municipale e i vigili del fuoco. “Stanotte un fusto da circa quaranta chili – spiega il titolare Paolo Molinaroli – si è rovesciato nel deposito del nostro locale, l’olio è passato sotto il portone d’ingresso e si è diffuso sulla strada”. Con il rischio, neanche a dirlo, di scivolamento per i passanti.

Gli operatori della nettezza urbana hanno provveduto a mettere in sicurezza la superficie, mentre gli agenti della polizia municipale hanno transennato piazzetta Plebiscito. È stato necessario anche intervenire sulla fognatura, perché l’olio si è riversato nei tombini. Probabilmente la proprietà privata del locale dovrà risarcire le spese di pulizia, oltre a pagare una sanzione per l’imbrattamento dell’area pubblica.