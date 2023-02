Terremoto in Turchia e Siria: raccolta fondi dei sindacati Cgil, Cisl e Uil

Cgil, Cisl, Uil di Piacenza hanno aderito alla raccolta fondi nazionale promossa dal sindacato confederale per organizzare un aiuto rapido e concreto alle popolazioni colpite dal sisma in Siria e Turchia. In queste ore la rete di solidarietà si sta allargando a partire dai luoghi di lavoro e dalle sedi sindacali, con l’invito a donare anche piccole somme sul conto corrente intestato a CGIL CISL UIL SOLIDARIETA’ POPOLAZIONI TERREMOTATE TURCHIA E SIRIA, iban IT 38 I 01030 03201 000006700060. Per bonifici effettuati all’estero BIC: PASCITM1RM1.

Continua ad aggravarsi il bilancio dei fortissimi terremoti che dalla notte tra il 5 e il 6 febbraio stanno colpendo i territori della Siria settentrionale e della Turchia. L’ultima scossa la notte del 19 febbraio ha infierito su territori già falcidiati. Intere città rase al suolo, decine di migliaia le vittime e centinaia di migliaia le persone sfollate. Numeri purtroppo destinati a crescere di ora in ora e che determineranno una vera e propria crisi umanitaria senza precedenti. Popolazioni alle prese con una terribile guerra civile che si trovano oggi a dover affrontare anche questa drammatica realtà. Sin dalle prime ore successive al sisma, si è messa in moto la macchina internazionale degli aiuti. Molti Paesi, tra cui l’Italia, si sono mobilitati per contribuire ai soccorsi inviando uomini, mezzi, beni essenziali e risorse economiche. Anche CGIL CISL UIL vogliono fare la propria parte attraverso una raccolta fondi, destinata ad aiutare le popolazioni che abitano i luoghi colpiti dal sisma. Le organizzazioni sindacali, anche a Piacenza stanno invitando iscritti, simpatizzanti, lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate a dare sostegno concreto attraverso un gesto di solidarietà e di vicinanza. Le donazioni potranno effettuarsi sul seguente conto corrente intestato a CGIL CISL UIL SOLIDARIETA’ POPOLAZIONI TERREMOTATE TURCHIA E SIRIA iban IT 38 I 01030 03201 000006700060. Per bonifici effettuati all’estero BIC: PASCITM1RM1.