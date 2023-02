Avis di Podenzano, 680 donazioni con “sempre meno soci, servono i giovani”

“Servono nuovi donatori, cercando di coinvolgere in particolare i più giovani” l’appello di Matteo Caprioli, durante l’assemblea annuale dei soci Avis di Podenzano. Un’Avis non più giovanissima, in cui le fasce più numerose di donatori sono quelle tra i 36 e i 45 anni e tra 46 e i 55 anni, e dove quella tra i 18 e i 25 è sempre più scarna. Ma è un’Avis in cui i donatori effettivi credono in quello che fanno, tanto che le donazioni del 2022 sono aumentate rispetto a quelle del 2021, invertendo la tendenza degli ultimi dieci anni.

L’Avis comunale di Podenzano, l’associazione dei volontari del sangue, nel 2022 ha contato 392 donatori effettivi, 20 in meno rispetto al 2021, e 680 donazioni, 20 in più rispetto al 2021.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’