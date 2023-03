Motoclub polizia di Stato “Livio Scotti”, defibrillatore e app a bordo della dueruote

A partire da questi giorni vi sarà un defibrillatore “motorizzato” in più a circolare in città. Gli appartenenti al “Motoclub polizia di Stato, sezione di Piacenza “Livio Scotti”, hanno annunciato che in accordo con la dottoressa Daniela Aschieri che da anni porta avanti il progetto “il cuore di Piacenza”, i centauri del Motoclub saranno dotati di un defibrillatore e soprattutto di una app che in caso di bisogno li metterà direttamente in contatto con il 118 per un eventuale “codice blu”, il codice che gli operatori sanitari destinano a coloro che sono colti da arresto cardiaco.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’