Aveva appena finito di fare la spesa. Donna scippata davanti al supermercato

Le hanno scippato la borsetta nel parcheggio del supermercato, di giorno, e tutto sarebbe avvenuto nella completa indifferenza dei passanti. In azione una banda di malviventi: uno o due complici fanno suonare l’allarme del supermercato per distrarre i clienti già nel parcheggio a caricare la spesa. Altri due scippano le persone.

La donna aveva fatto spesa ed era nel parcheggio verso le 18.00. In una mano il telefono, nell’altra la borsa della spesa, non ha fatto in tempo a chiudere la portiera della sua auto, che già i malviventi le avevano strappato la borsa. Non sarebbe un caso isolato. I carabinieri hanno pattugliato le aree fuori dai supermercati.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’