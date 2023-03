Dalle munizioni a fiori e verdure. Nuova vita per le cassette della polveriera

Fino a non molto tempo fa, qualche decennio al massimo, erano stipate di munizioni, di pistole o di fucili. Oggi – quasi come a dare ideale seguito allo slogan di tanto tempo fa “mettete dei fiori nei vostri cannoni” – ospitano tulipani, ellebori, garofani ma anche più prosaicamente delle ottime cipolle e insalate. Ecco la nuova (seconda) vita delle cassette di legno che venivano utilizzate all’interno della polveriera di Gossolengo, l’area militare tuttora attiva lungo le rive del Trebbia: i contenitori si sono trasformati in mini-orti per i ragazzi delle scuole elementari del paese.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’