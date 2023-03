“Uomo Gaep 2022”: premio assegnato al Cai Piacenza per i 90 anni di attività

E’ andato alla Sezione Cai di Piacenza per i suoi 90 anni di attività il riconoscimento “Uomo Gaep 2022” che il Gruppo escursionisti ed alpinisti piacentini assegna ogni anno a persone e/o associazioni che si sono particolarmente distinti per le loro attività dedicate alla montagna o rivolte al sodalizio.

Durante il pranzo sociale di qualche giorno fa il Gaep ha consegnato la tipica picozza in acciaio inox al presidente del Cai di Piacenza, Claudio Faimali, in rappresentanza di tutti gli amici e le amiche della sezione piacentina del Club alpino italiano che si impegnano a far vivere il sodalizio.

Nel mese di gennaio, invece, il Gaep si è riunito per l’assemblea ordinaria dei soci durante la quale il presidente Rebessi ha esposto la relazione sull’attività del sodalizio nel 2022 ed illustrato il calendario delle iniziative 2023 e ha eletto il consiglio direttivo che in seguito ha nominato i vertici: presidente Roberto Rebessi, vicepresidenti Alberto Negroni e Andrea Bassi, tesoriera Rita Pironi Ferrari e segretario Giancarlo Merli. Francesco Arbasi, Cristiana Forlini, Emilio Mangia, Monica Rebessi, Luciano Schiano, Lamberto Tagliaferri, Marco Ziliani, Luigi Freschi, Andrea Silvotti, Antonio Verde sono i consiglieri.

Le prime uscite di questo 2023 hanno interessato i sentieri dell’Alta Val Nure. Vista l’assenza di neve, le escursioni si sono tenute con gli scarponi ai piedi, ma fortunatamente la neve non è mancata la notte del 4 febbraio per la tradizionale ciaspolata al chiaro di luna con partenza dal rifugio Gaep “Stoto” di Selva di Ferriere per raggiungere la vetta del Monte Crociglia seguita dalla ciaspolata al monte Carevolo. Domenica 5 marzo il GAEP riprenderà le escursioni con una ciaspolata in Piemonte con meta il Rifugio Capanna Mautino in Alta Val Susa.