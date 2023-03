Castel San Giovanni, 65 bimbi in lista di attesa per un posto alla materna statale

La segnalazione arriva dal padre di una dei circa 65 bimbi in lista di attesa per un posto alla materna statale: “Castel San Giovanni cresce ma i servizi no e i nostri figli restano fuori dalla scuola materna”. Il problema è l’annosa questione della carenza di spazi nelle strutture per l’infanzia che non riescono ad assorbire tutta la richiesta di una città, Castel San Giovanni, dove solo lo scorso anno (2022) sono nati ben 125 bambini.

A questo proposito l’Istituto comprensivo di Castello ha avanzato, per il tramite del preside Ludovico Silvestri, la richiesta al Ministero per ottenere nuove sezioni.

“Abbiamo inoltrato la richiesta per un’altra sezione di materna”. conferma il dirigente scolastico. In attesa, e nell’incertezza, di una risposta le famiglie in lista di attesa hanno iniziato a fare pressione in Comune e a scuola. Il Comune per il tramite dell’assessore Federica Ferrari, assicura: “se anche la sezione non venisse autorizzata faremo di tutto per garantire almeno una sezione con mezzi nostri”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’