Ricerca e innovazione allungano la vita, serve anche umanità. Stasera a Star bene

È l’umanizzazione delle cure il tema al centro della prossima puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà ogni giovedì alle 21.00. L’appuntamento è per stasera, 9 marzo: ospiti della puntata saranno l’oncologo e presidente di Cipomo (Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri) Luigi Cavanna, che è anche il direttore scientifico della trasmissione, l’oncologa e primaria di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza Elisa Anselmi e la coordinatrice del dipartimento di Oncoematologia Monica Muroni. In collegamento remoto ci saranno invece l’ex direttore generale dell’Istituto tumori di Milano e fondatore di Cipomo Alberto Scanni e la dirigente del Dipartimento oncologico Toscana Centro e vicepresidente di Cipomo Luisa Fioretto.

“Ogni anno, nel mondo, vengono investiti miliardi per la ricerca medico scientifica, per fortuna – spiega la giornalista Foletti – tecnologie avanzate e ricerca sono i pilastri della medicina. Ma da soli non bastano. Un malato ha bisogno di cure all’avanguardia sì, ma anche di essere preso in carico dal punto di vista emotivo e umano, relazionale e sociale”.

