Festa Granda degli alpini, Agazzano dedica un monumento alle Penne Nere

Agazzano non dimentica e non vuole dimenticare l’esperienza dell’ultima Festa Granda degli alpini, che ha interessato tutta la Val Luretta e anche i comuni di Gragnano, Piozzano e Gazzola. Per questo in paese è pronto a nascere un monumento a ricordo dell’evento: a realizzarlo saranno proprio le Penne Nere di Agazzano, guidate dal capogruppo Antonio Mantova.



Il via libera è arrivato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Agazzano che ha concesso agli alpini l’installazione del nuovo cippo commemorativo in un’area verde di piazza della Libertà, nella zona alta del capoluogo, all’interno di una zona oggi usata come aiuola spartitraffico. In base al progetto presentato dal gruppo locale, il monumento consisterà in una lamiera metallica con la figura in un cappello con la penna e la scritta “W gli alpini” sulla sommità. Il tipo di cippo è stato condiviso dalla giunta e ritenuto congruo al contesto urbano. Il monumento servirà così a lasciare un segno di ringraziamento per gli sforzi compiuti dagli organizzatori e per l’ospitalità degli agazzanesi, che si sono lasciati “invadere” lo scorso settembre da migliaia di Penne Nere.

