Piacenza si tuffa nel passato: visite al Gotico e torneo medievale in piazza Cavalli

Si è tenuta stamattina, 20 marzo, in municipio, la presentazione dell’evento “Placentia Medievalis”, organizzato dal comune di Piacenza in collaborazione con l’associazione culturale “Archistorica” e la scuola d’arme “Gens Innominabilis”, in programma nel primo fine settimana di aprile. A illustrare i dettagli della manifestazione, sono intervenuti l’assessore alla Cultura Christian Fiazza, il presidente di Archistorica, Manrico Bissi e Ivan Irti, presidente di Gens Innominabilis, accompagnato da Angelo Frasconi. Erano inoltre presenti i videomaker Gianluigi Ruzzenenti e Silvano Tinelli.

“L’evento “Placentia Medievalis” – sottolinea l’assessore Christian Fiazza – si riallaccia alla storia medievale di Piacenza e rappresenta l’inizio di un percorso di riscoperta di quel periodo storico, che verrà scandito da nuovi appuntamenti che verranno organizzati nel prossimo futuro. Di fatto, la manifestazione ha il sapore del primo “festival medievale” piacentino, cui seguiranno nel tempo nuove edizioni. Saranno due giorni di studio, divertimento e di momenti interessanti e curiosi, per un pubblico di tutte le età: tra disfide cavalleresche, esposizioni e stand di armi, ma anche di erbe medicinali officinali e di giochi medievali per i più piccoli, nonché cortei e visite guidate condotte da Archistorica, che ringrazio per la collaborazione, insieme naturalmente a Gens Innominabilis. L’appuntamento, per i nostri concittadini e per i turisti che vorranno partecipare all’evento, è per sabato 1 e domenica 2 aprile, a palazzo Farnese, in piazza Cavalli e piazza Duomo e, naturalmente, a palazzo Gotico e in tutto il centro storico”.

“L’evento di apertura del festival – afferma Manrico Bissi – si terrà sabato 1 aprile alle ore 10 presso la Cappella Ducale di palazzo Farnese: dopo il saluto delle autorità verrà proiettato il documentario “Palazzo Gotico. Il cuore palpitante della Piacenza comunale”, realizzato da Gianluigi Ruzzenenti e Silvano Tinelli, con la supervisione dall’associazione culturale Archistorica.

“A quasi sette secoli di distanza – evidenzia Ivan Irti –, i cavalieri agli ordini del potente Alberto Scotti, all’epoca signore della città, e quelli al comando di Matteo e Galeazzo Visconti si affronteranno nuovamente sotto le arcate del Palazzo Gotico, rievocando l’antica guerra che oppose Piacenza e Milano nei primi anni del Trecento: gli armigeri della Scuola d’Arme “Gens Innominabilis” allestiranno infatti un vero accampamento medievale in piazza Cavalli, nel cuore della città, dove, per due giornate, i campioni delle casate rivali si sfideranno in un torneo d’armi secondo le regole della scherma medievale. Il torneo sarà inoltre preceduto da un corteo storico che percorrerà le vie del centro tra il Duomo e Palazzo Gotico. La visita dell’accampamento medievale e la visione dei duelli sarà libera e gratuita”.