Battaglia a fil di spada, Piacenza ritorna a Medioevo. Spettacolo in piazza Cavalli

E’ stata una battaglia a fil di spada quella che ha caratterizzato la prima giornata di “Placentia Medievalis”, la manifestazione organizzata dal Comune di Piacenza in collaborazione con l’associazione culturale Archistorica e la scuola d’arme Gens Innominabilis guidata da Ivan Irti, che oggi e domani riporta il cuore della città – da Palazzo Farnese a piazza Duomo, da piazza Cavalli al salone monumentale di Palazzo Gotico – alle atmosfere e alle vicende di sette secoli fa.

La due giorni medievale si è aperta sabato 1° aprile nella cornice della Cappella Ducale di Palazzo Farnese, con la presentazione del documentario “Palazzo Gotico. Il cuore palpitante della Piacenza comunale”, realizzato da Gianluigi Ruzzenenti e Silvano Tinelli con la supervisione di Archistorica. E poi lo studioso e ricercatore Lorenzo Caravaggi della East Anglia University ha tenuto una conferenza sul tema “Con la pietra e la pergamena: politica e memoria a Piacenza al tempo di Dante”.

Durante la due giorni è possibile visitare l’accampamento medievale allestito in piazza Cavalli a cura di Gens Innominabilis, i cui armigeri e figuranti, dopo il corteo per le vie del centro, hanno raggiunto piazza Cavalli trasformandola nel teatro del saluto della Signoria piacentina delle fasi eliminatorie del torneo in armi.

Domani, domenica 2 aprile, gran duello finale con acclamazione del vincitore in piazza Cavalli. Nella mattinata l’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17 ospiterà la presentazione del libro “Enigma del Gotico” di Domenico Ferrari Cesena.