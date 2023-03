Nuovo ospedale: domani il dibattito pubblico con sindaco e direttore Ausl

“Il 23 marzo 2023, finalmente, il Comitato Salviamospedale avrà modo di confrontarsi, con il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e il direttore dell’Ausl di Piacenza Paola Bardasi, sulle ragioni per cui si ritiene di non dover dismettere (o meglio demolire) l’attuale ospedale di via Taverna per trasferirlo fuori dal centro urbano. I piacentini potranno così avere piena cognizione dell’argomento” – lo comunica il Comitato Salviamospedale presieduto da Augusto Ridella che invita la cittadinanza a partecipare all’incontro.

Il Comitato Salviamospedale illustrerà un documento che riporta un esame critico dello studio di fattibilità predisposto dall’’Ausl del nuovo ospedale. “Tale documento – si legge nella nota del comitato – ha avuto il contributo di figure professionali di rilievo tra cui medici ospedalieri, ingegneri, progettisti, tecnici ed esperti in organizzazione ospedaliera”.