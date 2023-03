“Frequentato da soggetti pericolosi”: licenza revocata al bar dopo tre chiusure

E’ tornato a riunirsi il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Daniela Lupo.

Nell’occasione è stato fatto il bilancio dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. Dal mese di giugno 2022 allo scorso mese di febbraio 2023 i servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati grazie a uno sforzo supplementare, anche in termini di risorse umane aggiuntive (Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, Reggio Emilia; S.I.O.-Squadre d’Intervento Operativo del V Battaglione Carabinieri, Bologna), hanno dato i seguenti risultati:

170 controlli straordinari effettuati a Piacenza in: piazzale Milano-viale Sant’Ambrogio-piazzale Marconi (stazione ferroviaria)-via dei Pisoni, via Emilia Pavese, via Emilia Parmense, via Farnesiana-via Calciati-Largo Erfurt-via Colombo, piazza Cittadella, via Roma-giardini Margherita e Merluzzo, giardini pubblici di via Negri e di via Nicolodi, giardini pubblici di via Santa Franca-Galleria Politeama, via Grandi, via Leonardo da Vinci, Pubblico Passeggio-via IV Novembre, quartiere P.E.E.P.; a Castel San Giovanni in: corso Matteotti, via delle Cascinette, piazza XX Settembre, via Morselli, via Emilia Pavese, Strada Provinciale 412/R; a Fiorenzuola, Bobbio, Rottofreno, Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino;

12.548 controlli nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi giudiziari;

2.662 violazioni del Codice della Strada rilevate;

73 denunce ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (spaccio di sostanze stupefacenti);

199 segnalazioni ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309/90 (detenzione di sostanze stupefacenti);

136 patenti ritirate;

62 sequestri di veicoli;

390 incidenti stradali rilevati;

A partire dal mese di ottobre 2022 l’Ufficio patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 296 provvedimenti di sospensione, di cui 127 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool). Adottati 34 provvedimenti di revoca.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze ha effettuato 227 colloqui ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 per segnalazioni di uso personale di sostanze stupefacenti conclusisi con 86 ammonizioni, 139 sanzioni e 2 archiviazioni.

“Ciò – si legge nella nota della Prefettura – ha consentito di incidere in modo significativo sullo spaccio e sulla detenzione di sostanze stupefacenti anche tra i più giovani, sui reati predatori, sulle diverse forme di violenza urbana e sull’abusivismo commerciale.

In questo contesto assume particolare rilevanza la recente revoca da parte del Comune di Piacenza, su richiesta di questa Prefettura-Utg per motivi di ordine e sicurezza pubblica, della licenza dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a un bar del quartiere Farnesiana. “Da controlli di polizia effettuati dal 2020, l’esercizio in questione era risultato abitualmente frequentato da soggetti controindicati o comunque pericolosi per l’ordine pubblico, tanto da essere stato colpito da ben 3 provvedimenti di chiusura adottati in meno di due anni dal Questore ai sensi dell’art. 100 del Regio Decreto n. 773(1931 («Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.