Palazzo Farnese, Gigli in pensione: “Lascio il mio cuore qui” e fa un sorpresa

Ricorreva il 1° luglio 1984 quando Antonella Gigli prese servizio come dirigente del Museo Civico di Palazzo Farnese, a Piacenza. Una lunga carriera costellata da numerosi successi e soddisfazioni fino alla nomina di direttrice del Servizio Cultura Musei e Turismo. Gigli si appresta ad andare in pensione il prossimo 11 aprile e, per l’occasione, vuole fare un grande regalo alla città: offrirà dei percorsi “a sorpresa” ai visitatori, accompagnandoli all’interno di Palazzo Farnese venerdì 24 e sabato 25 marzo alle ore 17.00. “Questi Musei sono la mia seconda casa, e qui resta il mio cuore – spiega Gigli. Da un lato sono contenta di concludere la mia carriera, dall’altro sono dispiaciuta perché a questo lavoro ho dedicato la mia vita”.

