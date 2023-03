Prevenzione oncologica: i benefici dell’olio al Mercato Coperto con la Lilt

S’intitola “L’olio come risorsa: la settimana della prevenzione oncologica” l’evento organizzato da Coldiretti Piacenza in collaborazione con la Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza. L’appuntamento è fissato per sabato 25 marzo alle 11 e dà continuità alle iniziative realizzate per i 40 anni di attività della Lilt a Piacenza.

Per l’occasione interverranno Franco Pugliese, presidente della Lilt di Piacenza che affronterà il legame tra l’importanza della prevenzione e la tutela della salute e a seguire Donatella Zavaroni, medico internista specialista in dietologia e diabetologia che parlerà dell’olio come oro giallo e infine Elena Afanasyeva che si soffermerà sulle caratteristiche dell’olio guidando i presenti a un consumo corretto.

L’organizzazione della giornata sarà curata anche dal Rotary Farnese e dall’Associazione Italiana Donne Medico. L’evento proseguirà con la degustazione guidata: protagonisti l’olio extra vergine Lilt, l’olio evo dell’azienda agricola Petrarella e l’olio evo aromatizzato al limone dell’azienda agricola di Pasquale Russo.

Al termine dell’incontro, come ogni fine settimana, sarà possibile pranzare al Mercato Coperto con i prodotti delle aziende agricole di Campagna Amica, che caratterizzano la proposta del menù contadino. Il Mercato Coperto è aperto il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14.

Le aziende di Campagna Amica saranno protagoniste anche di “Piacenza in fiore”, la manifestazione nel centro storico cittadino in programma questa domenica 26 marzo.