Scontro tra auto e moto in via Morigi: un ferito e pesanti disagi alla circolazione

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi all’incrocio tra via Morigi e via Castagna a Piacenza. Coinvolti due veicoli, un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane conducente della due ruote, finito a terra in seguito all’impatto. Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza del 118. Il ferito, le cui condizioni non dovrebbero essere gravi, è stato condotto all’ospedale. L’incidente, avvenuto nell’ora di punta mattutina, ha causato non pochi disagi alla circolazione.

