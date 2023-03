Castel San Giovanni, aveva rubato 3.850 euro dalle slot di un locale: arrestato

Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri della Stazione di Castel San Giovanni hanno eseguito un ordine di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna nei confronti di un sessantenne residente in Val Tidone, responsabile in concorso di un furto aggravato commesso nel 2009 in un bar del paese, per il quale doveva essere ancora espiata una pena di sette mesi.

Con un complice infatti aveva sottratto una somma di 3.580 euro da due slot videopoker e da un distributore di monete dopo essere entrato nel locale danneggiando una porta secondaria. L’uomo, eseguite le formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.