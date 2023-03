I Carabinieri della Stazione di Rivergaro hanno arrestato, a Travo, su richiesta della Corte d’appello di Bologna un trentacinquenne rumeno responsabile di aver commesso un furto avvenuto in Romania, per il quale era stato condannato a tre anni di carcere. Come disposto dall’ autorità giudiziaria è stato quindi accompagnato alla casa circondariale di Piacenza.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà