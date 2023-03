Castel San Giovanni, “nonna quercia” avrà presto un nome grazie ai giovani studenti

Gli alunni delle scuole elementari di Castel San Giovanni hanno accolto l’invito del sindaco Lucia Fontana a dare un nome all”imponente quercia che da oltre due secoli troneggia in via Manzella. Si tratta di uno degli ultimi esemplari di quercia ormai rimasti in quella zona del paese, dove un tempo esistevano tanti altri alberi simili. Sempre ai bambini è spettato il compito di festeggiare la maestosa pianta che è stata inserita nell’elenco degli alberi di pregio regionali. “Il prossimo passo – ha aggiunto Fontana – sarà il suo inserimento nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia”.

Questo, tra le altre cose, consentirà a Castel San Giovanni di ricevere finanziamenti per la sua non facile manutenzione che, da poco tempo, è in carico al Comune.