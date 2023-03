Dal dolore della guerra alla speranza della rinascita: l’installazione degli studenti

SI intitola “Sei ancora in tempo” ed è l’installazione che gli allievi 5B Professionale Manutentori dell’ISII Marconi hanno realizzato per trasmettere il loro “No” alla guerra e una speranza di rinascita. L’ideazione del progetto – durante il quale sono stati seguiti dall’insegnante Barbara Eforo – li ha portati a riflessioni sulla guerra, le sue drammatiche conseguenze e il peso che le nostre azioni e le nostre scelte possono avere nella vita di tutti i giorni; e anche sul coraggio di non arrendersi di fronte alla distruzione, ad avere la fiducia e la speranza nel continuare a ricostruire e a proteggere la vita di tutti.

E’ stato un percorso articolato, per arrivare a concepire e realizzare una installazione artistica multisensoriale all’interno della scuola con l’obiettivo di ricreare l’atmosfera di un luogo distrutto da un conflitto, passando dalla desolazione e dal dolore alla rinascita, rappresentata da una pianta di vite, che in questi mesi è stata accudita dalla classe e che piano piano sta iniziando a germogliare. La speranza dei ragazzi ora è che chi vivrà questo percorso possa conservare e nutrire dentro di sé la fiducia che siamo ancora in tempo per scegliere di continuare a far germogliare vita nuova e di diventare promotori di pace e di efficaci alternative alla distruzione e alla guerra.

L’installazione sarà eccezionalmente visitabile sabato 1° aprile dalle 11.30 alle 13.

IL SERVIZIO DI MARCO MOLINARI: