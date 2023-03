Trenta volontari e cinque mezzi all’istituto Mattei, ragazzi a scuola di soccorso

Cento studenti alla scoperta della macchina dei soccorsi, al campus del Mattei, grazie al coordinamento provinciale di Protezione Civile che per la prima volta è intervenuto alla scuola superiore della Val d’Arda con tante isole dimostrative, dove sperimentare come si interviene in casi di emergenza.

Presenti almeno trenta volontari e cinque mezzi. I ragazzi hanno sperimentato varie attività, dal soccorso idrogeologico, ai nodi per le imbracature, dal soccorso sanitario con la Pubblica assistenza, ai cani da ricerca dell’Unità cinofila di soccorso I Lupi, per arrivare all’attività di anti-incendio boschivo e al Rnre – Raggruppamento nazionale radio comunicazioni emergenze.