Tutor, due nuovi percorsi di studi per le professioni sociosanitarie

L’ente di formazione professionale Tutor di Piacenza inaugura un doppio percorso di studi in ambito socio sanitario. Oltre al corso, attivo da anni, per Oss (operatore socio sanitario), da quest’anno verrà organizzato anche il corso per diventare responsabile di nucleo delle attività assistenziali (Raa) che permette, ottenuto il certificato, di promuovere la qualità della vita ed il benessere complessivo degli utenti in strutture o a domicilio coordinando le attività degli Oss e assicurando la massima collaborazione tra le altre figure professionali e la corretta gestione delle procedure e dei processi del servizio, con particolare riferimento alle attività assistenziali.

Il percorso per Raa, dalla durata di 180 ore, di cui 40 di stage, si pone l’obiettivo di affrontare temi quali: organizzazione e funzionamento del sistema dei servizi sociali e sanitari dal punto di vista giuridico ed organizzativo, i bisogni e le esigenze dell’utenza di riferimento dal punto di vista bio-psico-sociale, i metodi e tecniche del lavoro sociale, con particolare riferimento al lavoro per progetti personalizzati ed ai più comuni strumenti di valutazione multidimensionale e le tecniche di aiuto alla persona con particolare rilievo per le attività di Nursering , prevenzione, riabilitazione, riattivazione e mantenimento delle capacità.

L’Oss è una figura professionale che opera sia nel settore sociale che in quello sanitario svolgendo un’attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorirne il benessere e l’autonomia. L’operatore, infatti, può lavorare all’interno di ospedali, case di cura, hospice, servizi sanitari territoriali, residenze per anziani, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, case famiglia e a domicilio di privati. “Il corso è destinato a un massimo di 22 persone – riferiscono da Tutor Piacenza – che abbiano i seguenti requisiti: assolvimento dell’obbligo scolastico, compimento del diciottesimo anno di età e domicilio e/o residenza nella Regione Emilia-Romagna. Per maggiori informazioni sui due percorsi socio sanitari, si può telefonare allo 0523 456603, inviare una mail a [email protected], consultare il sito www.tutorspa.it/corsi e i social di Tutor Formazione”.