“Mamme in passerella”: al centro diurno sfila la “bellezza della serenità”

Si chiama “Mamme in passerella” l’evento organizzato da Unicoop, Confcommercio-Fiva e dalla scuola di formazione professionale Tutor, che ha visto sfilare sul Red carpet del centro diurno del Facsal una ventina di ospiti, provenienti anche dal centro diurno della Besurica, truccate e acconciate per l’occasione dalle partecipanti dei corsi per estetista e acconciatrici di Tutor.

“Siamo orgogliose di partecipare a questo evento – afferma Roberta Conconi di Tutor – perché, oltre a permettere alle allieve di esercitarsi, ci permette di entrare in contatto con una realtà socialmente importante”.

Nel giorno della festa della mamma vengono così celebrate mamme e nonne. “Chi guarda questi anziani, che si sono messi in gioco senza problemi senza vede una bellezza che è quella interiore, legata alla maturità e alla serenità” ha sottolineato l’organizzatrice Isabella Bernazzani.

La sfilata è sponsorizzata da Adri e Vivi, Confcommercio Fiva Piacenza e Mercanti di Qualità.